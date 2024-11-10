Русская весна
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Русская весна

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Президент Финляндии высказался о нормализации отношений с Россией

Президент Финляндии высказался о нормализации отношений с Россией

Отношения между Россией и Финляндией будут налажены, заявил президент страны Александр Стубб в интервью газете Ilta-Sanomat.

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ВД
Вовладар Даров
А чего это вдруг? Мы же Россия плохие для финнов!
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