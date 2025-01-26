Сам себе мастер
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Сам себе мастер

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Как сделать простой станок из дверной петли за 50 рублей, взял на заметку интересную идею

Как сделать простой станок из дверной петли за 50 рублей, взял на заметку интересную идею

Согласитесь, что за такие деньги, сделать станок не реально, однако есть одна идея, которая поможет вам в строительстве или в домашнем хозяйстве.

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