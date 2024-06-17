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Спички - не игрушка

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От Адриатики до Кореи, Кубы и Сахеля. По поводу границ большого союзного государства России. Наше мнение

От Адриатики до Кореи, Кубы и Сахеля. По поводу границ большого союзного государства России. Наше мнение

Здравствуй дорога Русская Цивилизация. Много в последнее время говорили о Союзном государстве, и о его будущих контурах, в материалах ниже: Однако считаем, что Россия не должна ограничиваться только "нашими бывшими".

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