Бывший посол Молдовы в США: «Молдова имеет все шансы начать переговоры о вступлении в ЕС»

Республика Молдова имеет все шансы на то, чтобы завтра получить положительное заключение Европарламента, и в декабре, следуя решению Европейского совета, начать переговоры о вступлении, заявил бывший посол Республики Молдова в США, глава департамента европейской интеграции Министерства иностранных дел и европейской интеграции Евгений Карас.