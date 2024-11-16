Японская Rapidus получит свой первый EUV-сканер для выпуска 2-нм чипов в декабре Ч...

Японская Rapidus получит свой первый EUV-сканер для выпуска 2-нм чипов в декабреЧтобы к 2027 году наладить серийный выпуск 2-нм чипов для заказчиков к 2027 году, молодая японская компания должна будет освоить их опытное производство к апрелю 2025 года, и для этого она в середине декабря текущего года получит свой первый сканер ASML для работы с EUV-литографией.