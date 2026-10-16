Бензин в России по-прежнему вне конкуренции. Практически каждая новая легковушка, вставшая на учет в 2026 году, заправляется именно им, а вот машины с альтернативными силовыми установками прибавляют куда быстрее – правда, отталкиваясь от очень скромных объемов.
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