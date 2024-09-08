МОСКВА, 8 сентября, ФедералПресс. Кандидат в президенты США Дональд Трамп обиделся на решение российского лидера Владимира Путина поддержать его соперницу Камалу Харрис, главарь киевского режима Владимир Зеленский разрабатывает новый план, который представит Западу, Украина начала использовать дроны, оснащенные расплавленным металлом.
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