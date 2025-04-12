Сычев за матч России и США: «Почему нет? Отношения меняются. Футбол становится вне политики»

«Почему нет? Отношения меняются. Футбол становится вне политики. Было бы очень классно как раз сделать этот матч символичным.
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