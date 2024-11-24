Риттер: Байден намерен втянуть США в войну с Россией до инаугурации Трампа

Бывший разведчик США Скотт Риттер обвинил покидающего свой пост американского президента Джо Байдена в попытке втянуть страну в ядерную войну с Россией до инаугурации избранного лидера Соединённых Штатов Дональда Трампа.
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