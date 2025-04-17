Лесам региона угрожает четвертый класс пожароопасности

В Забайкальском крае на этой неделе прогнозируется высокий уровень пожарной опасности — синоптики ожидают установление четвертого класса, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
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