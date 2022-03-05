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Анонс развлекательных мероприятий в праздничные выходные

Анонс развлекательных мероприятий в праздничные выходные

Грядущий уикенд ознаменуется не только проводами Масленицы, но и Международным женским днем. Как не опоздать на широкое народное гуляние и качественно поздравить милых дам, расскажет ИА UssurMedia.

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