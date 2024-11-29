Новости - тольк...
Горячие новостиНовости сайтаПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости - только актуальное

32 739 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Шипилов
    Почему у Лукашенко с этим делом порядок, а у нас все не так. Ну наконец разумные слова и предложение для"ДУМЫ". Волод..."Никого не надо н...
  • Скиф Туран
    Милые дерутся, только тешатся. МУС, Нетаньяху, арестовывать не будет -это лишь пиар акция для поднятия упавшего автор...Евреи США перевоз...
  • Олег Самойлов
    вафан введенькен! Ты ж, уебок, всякую херню предлагаешь! Я своим офицерам ВСЕГДА говорил, что КОЛЬ ЧТО-ТО предлагаешь...Минобороны на нов...

В Петербурге задержали мужчину по подозрению в легализации 21 тыс. мигрантов

В Петербурге задержали мужчину по подозрению в легализации 21 тыс. мигрантов

Решается вопрос о предъявлении задержанному обвинения и избрании меры пресечения Сотрудники правоохранительных органов задержали в Санкт-Петербурге уроженца Камчатки, который подозревается в фиктивной постановке на миграционный учет более чем 21 тыс.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх