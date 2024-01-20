Конференция избирателей.

В минувшую пятницу, 12 января, в актовом зале АИКа прошла конференция трудового коллектива ОАО ´Белшина´ по вопросу выдвижения кандидата в депутаты Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по Бобруйскому Первомайскому избирательному округу №79.
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