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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тен Хаг хочет разобраться в ситуации с лайками Гарначо, хотя вингер быстро их убрал и извинился

Вингер «Манчестер Юнайтед» после замены в перерыве матча АПЛ против «Борнмута» (2:2) лайкнул несколько постов с критикой тренера, но вскоре убрал отметки.

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