«Убил ради 100 рублей, которых не нашел»: омич Юрий Гагарин, забивший до смерти свою бывшую учительницу, пытался добиться смягчения наказания.
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«Убил ради 100 рублей, которых не нашел»: омич Юрий Гагарин, забивший до смерти свою бывшую учительницу, пытался добиться смягчения наказания.