В ООН проверят данные о расправе ВСУ над российским пленным

Управление верховного комиссара ООН по правам человека проверит свидетельства, приведенные газетой The New York Times (NYT), о расправе военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) над раненым российским пленным.
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