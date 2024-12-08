Еще один крупный пожар за выходные. На этот раз огонь охватил ангар-склад на Рощинской улице. На данный момент возгорание локализовано.
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Еще один крупный пожар за выходные. На этот раз огонь охватил ангар-склад на Рощинской улице. На данный момент возгорание локализовано.