«Мертвец, привязанный к ограде»: на территории университета в Петербурге нашли труп

В Петербурге нашли труп мужчины на территории одного из университетов. Как сообщает Piter.tv, страшную находку обнаружил охранник учебного заведения.
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