Боец Ерохин рассказал, сколько Т-80БВМ требуется времени для выстрела по цели

Т-80БВМ – глубоко модернизированная версия советского газотурбинного Т-80.Экипажу модернизированного танка Т-80БВМ требуется не более двух минут на полный цикл поражения цели: от поиска ориентира и наводки до выстрела.
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