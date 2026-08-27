Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 586 подписчиков

Боец Ерохин рассказал, сколько Т-80БВМ требуется времени для выстрела по цели

Боец Ерохин рассказал, сколько Т-80БВМ требуется времени для выстрела по цели

Т-80БВМ – глубоко модернизированная версия советского газотурбинного Т-80.Экипажу модернизированного танка Т-80БВМ требуется не более двух минут на полный цикл поражения цели: от поиска ориентира и наводки до выстрела.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии