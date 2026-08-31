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Царьград

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Собчак удивила реакция Диброва на вопрос о 17-летней супруге

Собчак удивила реакция Диброва на вопрос о 17-летней супруге

Журналистка Ксения Собчак была поражена ответом Дмитрия Диброва об его бывшей жене Полине, которая младше его на 30 лет.

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