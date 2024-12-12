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Глава Харьковской области Синегубов: эвакуации подлежит 344 населенных пункта

Глава Харьковской области Синегубов: эвакуации подлежит 344 населенных пункта

Еще 344 населенных пункта в Харьковской области подлежат эвакуации. Такое заявление сделал глава областной военной организации Олег Синегубов, его слова опубликовало в Telegram-канале украинское агентство УНИАН.

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