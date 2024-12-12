Глава Харьковской области Синегубов: эвакуации подлежит 344 населенных пункта

Еще 344 населенных пункта в Харьковской области подлежат эвакуации. Такое заявление сделал глава областной военной организации Олег Синегубов, его слова опубликовало в Telegram-канале украинское агентство УНИАН.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии