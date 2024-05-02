Мирошник: трагедия в Одессе подтолкнула Донбасс к выходу из Украины

ТАСС/Думская.net/Максим Войтенко Сожжение людей в одесском Доме профсоюзов 2 мая 2014 года подтолкнуло жителей Донбасса к выходу из состава Украины, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
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