Мирошник: трагедия в Одессе подтолкнула Донбасс к выходу из Украины

ТАСС/Думская.net/Максим Войтенко Сожжение людей в одесском Доме профсоюзов 2 мая 2014 года подтолкнуло жителей Донбасса к выходу из состава Украины, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.