Мужчины в шоке: оказывается, «я даю деньги» – недостаточно для семейного счастья.

ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

Все-таки есть ощущение, что некоторые мужчины проспали последние лет 30. Муж на полном серьезе считает себя образцовым семьянином только потому, что соблюдает базовые нормы! А женскую независимость, самоактуализацию, семейное эмоциональное тепло считает «блажью».