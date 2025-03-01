ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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Мужчины в шоке: оказывается, «я даю деньги» – недостаточно для семейного счастья.

Мужчины в шоке: оказывается, «я даю деньги» – недостаточно для семейного счастья.

Все-таки есть ощущение, что некоторые мужчины проспали последние лет 30. Муж на полном серьезе считает себя образцовым семьянином только потому, что соблюдает базовые нормы! А женскую независимость, самоактуализацию, семейное эмоциональное тепло считает «блажью».

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Комментарии
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Майя Majesty
Вспомнилось.... &quot;женское счастье был бы милый рядом...&quot;, мда?
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11 час.
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