Мужчины в шоке: оказывается, «я даю деньги» – недостаточно для семейного счастья.

Все-таки есть ощущение, что некоторые мужчины проспали последние лет 30. Муж на полном серьезе считает себя образцовым семьянином только потому, что соблюдает базовые нормы! А женскую независимость, самоактуализацию, семейное эмоциональное тепло считает «блажью».
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