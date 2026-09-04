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УтроNews

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Численность бурых медведей в Новосибирской области выросла на 33% с 2017 года

Численность бурых медведей в Новосибирской области выросла на 33% с 2017 года

В ведомстве отметили, что увеличение популяции и выходы животных к населённым пунктам связаны с нехваткой кормов, лесными пожарами и другими факторами.

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