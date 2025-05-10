В Архангельске планируют обустроить новый участок набережной

Накануне Александр Цыбульский вместе с Дмитрием Моревым прошлись по набережной Северной Двины.— День выдался ветреным, но, как только потеплеет, это место снова станет точкой притяжения для архангелогородцев и гостей города, — отметил губернатор региона в своём телеграм-канале.