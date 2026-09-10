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5koleso.ru

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Обзор Dongfeng GX Pro: как обновился популярный китайский тягач

На дороге отличить обновленный Dongfeng GX Pro от его предшественника совсем не просто! Окрашенные в цвет кабины зеркала заднего вида и прикрывающие с боковых сторон раму нижние спойлеры у него перешли из разряда опций в штатное оборудование.

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