БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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За всё надо платить, а за глупость и тупость - тройной ценник

За всё надо платить, а за глупость и тупость - тройной ценник

  Здравствуйте, мои дорогие читатели. С 2022 года над Европой носится клич: “Свобода от российских энергоносителей!” Особенное усердие в напряжение глотки проявляют самые жадные до халявных энергоносителей - прибалтийские сявки.

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