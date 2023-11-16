Дубль Ничушкина помог «Колорадо» разгромить «Анахайм»

«Колорадо» на домашней арене забросило восемь шайб в ворота «Анахайма». В ночь на 16 ноября в Денвере (штат Колорадо, США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором местный «Колорадо Эвеланш» принимал «Анахайм Дакс».
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