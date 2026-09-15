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Царьград

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Sollers возглавил рынок пикапов в России в августе 2026 года

Sollers возглавил рынок пикапов в России в августе 2026 года

В 2026 году русский бренд Sollers стал лидером в сегменте новых пикапов в России, превзойдя китайские марки.

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