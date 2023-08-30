Военные в Габоне не признали итоги выборов и заявили о роспуске институтов государственной власти

Из Габона приходят срочные сообщения о том, что военные этой страны взяли власть в свои руки. Они объявили о непризнании итогов президентских выборов и о роспуске основных институтов государственной власти.
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