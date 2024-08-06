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Царьград

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Блогера Эдварда Била врачи спасли от ампутации ноги

Блогера Эдварда Била врачи спасли от ампутации ноги

Врачи смогли сохранить Эдварду Билу левую ногу и не стали ее ампутировать.Блогеру Эдварду Билу врачи смогли сохранить ногу, которую он травмировал при падении с самоката.

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