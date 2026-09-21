Россия остается вторым после США поставщиком СПГ в Евросоюз. Франция при этом побила очередной рекорд по закупкам российского газа

Российский газ продолжает поступать на европейский рынок, несмотря на планы Евросоюза постепенно отказаться от импорта российских энергоносителей.
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