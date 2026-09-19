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Суть Событий

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Власти Петербурга заявили, что не получали заявку на согласование концерта Канье Уэста

Власти Петербурга заявили, что не получали заявку на согласование концерта Канье Уэста

Все меньше времени остается до даты, на которую был анонсирован концерт Канье Уэста, однако до сих пор не ясно, состоится ли шоу.

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