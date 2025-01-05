Изображение сгенерировано ИИ© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИ АВТОР: Кирилл Стрельников В этот Новый год Дед Мороз проявил истинные чудеса логистики: он смог не только положить под елку подарки всем российским детишкам, но и лично обошел с доброй вестью общежития, хостелы и съемные резиновые квартиры миллионов нелегальных мигрантов.
Вопрос жизни и смерти: Россия обезвредит огромную замедленную бомбу.
Комментарии
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валерия
Написать и принять еще не означает действовать.... "Многочисленность и строгость российских законов компенсируется их массовым неисполнением"- старая, но не стареющая истина.
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1 д.
Рауф Растов
«Ладно, ладно, детки, дайте только срок, будет вам и белка, будет и свисток!» 😀
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1 д.
Михаил Баютин
Меры направлены только против нарушителей закона, то есть живи спокойно и никто не тронет. Однако, огромное их количество, угрожающее изменению национального и религиозного составов населения является тоже преступлением, которое совершают уже не один десяток лет власть предержащие. Кто за это преступление ответит?
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14 час.
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