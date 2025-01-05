Вопрос жизни и смерти: Россия обезвредит огромную замедленную бомбу.

Написать и принять еще не означает действовать.... "Многочисленность и строгость российских законов компенсируется их массовым неисполнением"- старая, но не стареющая истина.

«Ладно, ладно, детки, дайте только срок, будет вам и белка, будет и свисток!» 😀

Михаил Баютин

Меры направлены только против нарушителей закона, то есть живи спокойно и никто не тронет. Однако, огромное их количество, угрожающее изменению национального и религиозного составов населения является тоже преступлением, которое совершают уже не один десяток лет власть предержащие. Кто за это преступление ответит?