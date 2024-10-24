Иран и Саудовская Аравия провели военно-морские учения в Оманском море

Саудовская Аравия провела военные учения совместно с Ираном в Оманском море, заявил представитель министерства обороны Королевства бригадный генерал Турки аль-Малки 23 октября в комментарии агентству Agence France-Presse (AFP).
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