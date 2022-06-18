Статистика COVID-19 (18.06.2022)

19 июня2022 года в ЯНАО 6 новых случаев заболевания COVID-19 (за весь период – 137 200) 135 846 человек выздоровело Умерших нет (за весь период умерло 1042 человека) 47 пациентов госпитализировано с COVID-19 и внебольничными пневмониями 4 пациента в тяжелом состоянии, 1 пациент с подтвержденным COVID-19 – на ИВЛ За сутки выявлен 1 новый случай […]19 июня2022 года в ЯНАО 6 новых случаев заболевания COVID-19 (за весь период – 137 200) 135 846 человек выздоровело Умерших нет (за весь период умерло 1042 человека) 47 пациентов госпитализировано с COVID-19 и внебольничными пневмониями 4 пациента в тяжелом состоянии, 1 пациент с подтвержденным COVID-19 – на ИВЛ За сутки выявлен 1 новый случай среди вахтовых рабочих из других регионов (за весь период – 11 472) 5 новых случаев COVID-19 в муниципальных образованиях ЯНАО (за весь период – 125 728) Подготовлено региональным оперштабом по данным Управления Роспотребнадзора по ЯНАО.