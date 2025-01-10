Онколог Брунштейн объяснила рост заболеваний у женщин абортами и поздними родами

Оперирующий онколог Марьяна Брунштейн в своем Telegram-канале заявила, что в последнее время наблюдается увеличение случаев мастопатии у женщин, что является фиброзно-кистозным заболеванием молочных желез.
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