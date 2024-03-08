ИА Новороссия Из-за чего приезжие начали покидать нашу страну, и какие ошибки необходимо исправить в вопросе привлечения людей в Россию? Ответить на эти вопросы попробуем в материале Новороссии.
Перелом уже произошел: Мигранты массово бегут из России. Фактор спецоперации расставил все по своим местам
Комментарии
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Людмила Свириденко
Угомонись, автор! Беларуссия прекрасно обходится без мигрантов! Что-то не слышно, чтобы в беларусских семьях было в семьях по 5-8 детей, вот поди же ты, обошлись. Значит и Россия обойдётся без их деятельного участия в жизни нашей страны.
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6 час.
Silver Kont
Вставал уже вопрос об отставке правительства после выборов, так вот, надо убирать из правительства всяких файзуллиных. хуйснуллинных и т.п., требующих завоза мигрантской сволочи, на которой они наживаются , а местное население терпит одни лишения....
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6 час.
НП
Наталья Павлова
Тоже верно. На родине мигрантов в семьях часто больше 5-8 детей, но что-то они свою страну не обустраивают, а лезут в Россию, как тараканы. И что характерно, ещё и с требованиями начали выступать будто Россия им что-то должна.
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6 час.
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