Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 208 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Nikolay Boyko
    Не стоит унижатьсяВремя унижений
  • Геннадий
    ❗...что правильно? что эти Твари продолжают активно фашиствовать?.. СУЧЬЕ Племя❗Скоро мы закончим...
  • Алексей Васильев
    В данном ролике показан туристический центр Москвы. Добрая половина заведений рассчитана на публику со всей планеты и...В сети завирусилс...

Перелом уже произошел: Мигранты массово бегут из России. Фактор спецоперации расставил все по своим местам

Перелом уже произошел: Мигранты массово бегут из России. Фактор спецоперации расставил все по своим местам

ИА Новороссия Из-за чего приезжие начали покидать нашу страну, и какие ошибки необходимо исправить в вопросе привлечения людей в Россию? Ответить на эти вопросы попробуем в материале Новороссии.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Людмила Свириденко
Угомонись, автор! Беларуссия прекрасно обходится без мигрантов! Что-то не слышно, чтобы в беларусских семьях было в семьях по 5-8 детей, вот поди же ты, обошлись. Значит и Россия обойдётся без их деятельного участия в жизни нашей страны.
Ответить
6 час.
Silver Kont
Вставал уже вопрос об отставке правительства после выборов, так вот, надо убирать из правительства всяких файзуллиных. хуйснуллинных и т.п., требующих завоза мигрантской сволочи, на которой они наживаются , а местное население терпит одни лишения....
Ответить
6 час.
НП
Наталья Павлова
Тоже верно. На родине мигрантов в семьях часто больше 5-8 детей, но что-то они свою страну не обустраивают, а лезут в Россию, как тараканы. И что характерно, ещё и с требованиями начали выступать будто Россия им что-то должна.
Ответить
6 час.

Картина дня

наверх