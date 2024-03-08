Перелом уже произошел: Мигранты массово бегут из России. Фактор спецоперации расставил все по своим местам

Людмила Свириденко Угомонись, автор! Беларуссия прекрасно обходится без мигрантов! Что-то не слышно, чтобы в беларусских семьях было в семьях по 5-8 детей, вот поди же ты, обошлись. Значит и Россия обойдётся без их деятельного участия в жизни нашей страны.

Silver Kont Вставал уже вопрос об отставке правительства после выборов, так вот, надо убирать из правительства всяких файзуллиных. хуйснуллинных и т.п., требующих завоза мигрантской сволочи, на которой они наживаются , а местное население терпит одни лишения....