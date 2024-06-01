Лавров рассказал о дружбе Чилингарова с дипломатическим корпусом

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в субботу, 1 июня, назвал скончавшегося исследователя, депутата Госдумы Артура Чилингарова добрым товарищем, наставником и другом российского дипломатического корпуса.
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