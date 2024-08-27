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КУРКИНО

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На улице Соловьиная Роща отметят День российского кино

28 августа в филиале «Берег Детства» семейного центра «Согласие» состоится празднования Дня кино. Это будет увлекательную возможность познакомиться с богатой историей и культурой отечественного кинематографа, сообщили сотрудники семейного центра.

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