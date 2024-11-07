Полицейские обратились к водителям Мангистау

Сотрудники батальона патрульной полиции департамента полиции Мангистауской области призывают водителей строго соблюдать правила дорожного движения в связи с экстремальными погодными условиями, в частности, с шквальными ветрами.
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