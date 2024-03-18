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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Студия Bloober Team может работать над игрой по славянской мифологии Зарегистрир...

Студия Bloober Team может работать над игрой по славянской мифологии Зарегистрир...

Студия Bloober Team может работать над игрой по славянской мифологииЗарегистрированный Bloober Team новый проект говорит о том, что студия-разработчик Silent Hill 2 Remake, возможно, работает над игрой, основанной на славянской мифологии.

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