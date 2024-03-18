Студия Bloober Team может работать над игрой по славянской мифологии Зарегистрир...

Студия Bloober Team может работать над игрой по славянской мифологииЗарегистрированный Bloober Team новый проект говорит о том, что студия-разработчик Silent Hill 2 Remake, возможно, работает над игрой, основанной на славянской мифологии.
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