Рейд против нелегалов спровоцировал беспорядки в Лос-Анджелесе

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Рейд иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) спровоцировал беспорядки в Лос-Анджелесе. Как сообщает издание Los Angeles Times, задержания нелегальных мигрантов закончились стычками протестующих, среди которых оказались и должностные лица, с полицейскими.