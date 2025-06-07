Рейд против нелегалов спровоцировал беспорядки в Лос-Анджелесе

Рейд иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) спровоцировал беспорядки в Лос-Анджелесе. Как сообщает издание Los Angeles Times, задержания нелегальных мигрантов закончились стычками протестующих, среди которых оказались и должностные лица, с полицейскими.
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