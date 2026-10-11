Bild: советники Зеленского шокированы словами Трампа о необходимости выборов

Владимир Зеленский и Дональд Трамп во время встречи в Палм-Бич, штат Флорида, 2025 год © Alex Brandon/AP Окружение украинского лидера Владимира Зеленского было шокировано призывом главы США Дональда Трампа сменить президента Украины, выяснил журналист Пауль Ронцхаймер.
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