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Газета.ру

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Bild: советники Зеленского шокированы словами Трампа о необходимости выборов

Bild: советники Зеленского шокированы словами Трампа о необходимости выборов

Владимир Зеленский и Дональд Трамп во время встречи в Палм-Бич, штат Флорида, 2025 год © Alex Brandon/AP Окружение украинского лидера Владимира Зеленского было шокировано призывом главы США Дональда Трампа сменить президента Украины, выяснил журналист Пауль Ронцхаймер.

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