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Индекс шоков ликвидаций Ethereum на Binance упал до минимума за семь месяцев

Индекс ETH Binance Liquidity Shock Z-Score снизился примерно до −1,00, достигнув самого низкого значения почти за семь месяцев.

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