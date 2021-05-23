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"Чисто политика": Поклонники Манижи обиделись за провал на "Евровидении"

Представительница России на Евровидении-2021 Манижа с песней Russian Woman ("Русская женщина") провалилась на конкурсе.

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Василий Васильев
Нечего втягиваться в заангажированный конкурс. Сколько еще раз нужно наступить на эти грабли?
людмила михайлик
Даже Европа поняла,что эта типа певица не от России, а от татжикистана, спасибо им.
Василий Васильев
Понятие "Европа поняла", не для евровидения.

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