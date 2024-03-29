СТРАШНЫЙ ГИБРИД РАДИКАЛЬНОГО ИСЛАМИЗМА И АУЕ*: РАСКРЫТА СЕТЬ КЛУБОВ ВЕРБОВКИ ТЕРРОРИСТОВ

СЕТЬ КЛУБОВ ВЕРБОВКИ ТЕРРОРИСТОВ - об этом давно уже говорят,но пока петух не клюнул в лысину никто не почесался

ЕА

Евгений Алексеенко

* АУЕ - экстремистское движение, запрещённое в России. ** Организация "Свидетели Иеговы" признана Верховным судом России экстремистской и запрещена на территории России. Зарезали,расчленили,клубы,наркотики,диаспоры-но ведь это всё следствие...Главное то, что мы сами их завозим и создаем им условия!Не народ России,а те кто у власти.