Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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СТРАШНЫЙ ГИБРИД РАДИКАЛЬНОГО ИСЛАМИЗМА И АУЕ*: РАСКРЫТА СЕТЬ КЛУБОВ ВЕРБОВКИ ТЕРРОРИСТОВ

СТРАШНЫЙ ГИБРИД РАДИКАЛЬНОГО ИСЛАМИЗМА И АУЕ*: РАСКРЫТА СЕТЬ КЛУБОВ ВЕРБОВКИ ТЕРРОРИСТОВ

Раскрыта сеть клубов вербовки террористов, которые охватывают весь мир, в том числе Россию. Роман Силантьев указал, что распространяется страшный гибрид радикального исламизма и АУЕ*.

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Комментарии
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ГМ
Георгий Михалев
Арестантское уголовное единство -АУЕ
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2 час.
Стэйси
СЕТЬ КЛУБОВ ВЕРБОВКИ ТЕРРОРИСТОВ - об этом давно уже говорят,но пока петух не клюнул в лысину никто не почесался
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20 мин.
ЕА
Евгений Алексеенко
* АУЕ - экстремистское движение, запрещённое в России. ** Организация &quot;Свидетели Иеговы&quot; признана Верховным судом России экстремистской и запрещена на территории России. Зарезали,расчленили,клубы,наркотики,диаспоры-но ведь это всё следствие...Главное то, что мы сами их завозим и создаем им условия!Не народ России,а те кто у власти.
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8 мин.

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