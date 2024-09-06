Мейксин рассказал о том, как начался Единый день голосования в Петербурге

Голосование будет идти три дня: с 6 по 8 сентября включительно с 8:00 до 20:00 Председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии Максим Мейксин в городском медиацентре «Выборы-2024» рассказал, как начался Единый день голосования в городе на Неве.
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