Мейксин рассказал о том, как начался Единый день голосования в Петербурге

Голосование будет идти три дня: с 6 по 8 сентября включительно с 8:00 до 20:00 Председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии Максим Мейксин в городском медиацентре «Выборы-2024» рассказал, как начался Единый день голосования в городе на Неве.