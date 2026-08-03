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Hisense представляет PX4 Pro, превращая профессиональный кинематографический опыт в часть домашней жизни

Hisense представляет PX4 Pro, превращая профессиональный кинематографический опыт в часть домашней жизни

Компания Hisense, ведущий мировой бренд потребительской электроники и бытовой техники, сегодня представила PX4 Pro — новый лазерный проектор TriChroma Laser Cinema, призванный сделать большой экран частью повседневной жизни.

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