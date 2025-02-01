Global Look Press/IMAGO/Andreas Stroh Журналист из Соединенных Штатов Такер Карлсон заявил, что непопулярность украинского президента Владимира Зеленского, срок полномочий которого истек 20 мая 2024 года, среди населения Незалежной связана с "продажей" им страны и прислуживании Западу.